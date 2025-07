Bal du 13 Juillet et concours de pétanque La Motte-Chalancon

Bal du 13 Juillet et concours de pétanque La Motte-Chalancon dimanche 13 juillet 2025.

Bal du 13 Juillet et concours de pétanque

Place des Écoles La Motte-Chalancon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 16:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Le traditionnel bal du 13 Juillet avec Mika Music en soirée et concours pétanque dés 16 pour les inscriptions ; 17 pour le lancement du tirage ! Organisé par le comité des fêtes du village.

Snack et buvette sur place.

.

Place des Écoles La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 43 32 76 comitedesfeteslmc@gmail.com

English :

The traditional July 13 ball with Mika Music in the evening and pétanque competition from 16 for registration; 17 for the draw! Organized by the village festivities committee.

Snacks and refreshments on site.

German :

Der traditionelle Ball am 13. Juli mit Mika Music am Abend und Boule-Wettbewerb Würfel 16 für die Anmeldung; 17 für den Start der Ziehung! Organisiert vom Festkomitee des Dorfes.

Snacks und Getränke vor Ort.

Italiano :

Il tradizionale ballo del 13 luglio con Mika Music alla sera e gara di bocce dalle 16 per l’iscrizione e dalle 17 per il sorteggio! Organizzato dal comitato festeggiamenti del villaggio.

Spuntini e rinfreschi sul posto.

Espanol :

El tradicional baile del 13 de julio con Mika Music por la noche y concurso de petanca a partir de las 16 para la inscripción y de las 17 para el sorteo Organizado por la comisión de fiestas del pueblo.

Aperitivos y refrescos in situ.

L’événement Bal du 13 Juillet et concours de pétanque La Motte-Chalancon a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme du Pays Diois