Bal du 13 juillet Peyrehorade

Bal du 13 juillet Peyrehorade dimanche 13 juillet 2025.

Bal du 13 juillet

Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Au programme de ce bal du 13 juillet:

À 19h concert du Trio Dakoté. À 21h bal avec le groupe Edantza. À 23h feu d’artifice.

Buvette et restauration sur place.

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 60 20

English : Bal du 13 juillet

On the program for this July 13 ball:

7pm concert by Trio Dakoté. 9pm: dance with the Edantza group. Fireworks at 11pm.

Refreshments and catering on site.

German : Bal du 13 juillet

Auf dem Programm dieses Balls am 13. Juli:

Um 19 Uhr Konzert des Trios Dakoté. Um 21 Uhr Tanz mit der Gruppe Edantza. Um 23 Uhr Feuerwerk.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Il programma di questo ballo del 13 luglio:

Alle 19.00, concerto del Trio Dakoté. Alle 21:00, ballo con il gruppo Edantza. Fuochi d’artificio alle 23.00.

Rinfreschi e cibo sul posto.

Espanol : Bal du 13 juillet

En el programa de este baile del 13 de julio:

A las 19.00 h, concierto del Trío Dakoté. A las 21:00: baile con el grupo Edantza. Fuegos artificiales a las 23h.

Refrescos y comida in situ.

L’événement Bal du 13 juillet Peyrehorade a été mis à jour le 2025-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans