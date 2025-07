Bal du 14 juillet Buis-les-Baronnies

Bal du 14 juillet Buis-les-Baronnies lundi 14 juillet 2025.

Bal du 14 juillet

Place des frères prêcheurs Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2025-07-14 21:00:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Le 14 Juillet s’annonce festif à Buis ! La Fête Nationale promet une belle journée de célébration, de partage et de musique !

Place des frères prêcheurs Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

July 14th promises to be a festive day in Buis! The Fête Nationale promises a great day of celebration, sharing and music!

German :

Der 14. Juli verspricht ein Fest in Buis zu werden! Der Nationalfeiertag verspricht einen schönen Tag voller Feiern, Teilen und Musik!

Italiano :

Il 14 luglio si preannuncia una giornata di festa a Buis! La Fête Nationale si preannuncia come una grande giornata di festa, condivisione e musica!

Espanol :

¡El 14 de julio promete ser un día festivo en Buis! La Fiesta Nacional promete ser un gran día de fiesta, convivencia y música

