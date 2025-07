Bal du 14 juillet Fervaques Rue du Lieutenant Clarcke Livarot-Pays-d’Auge

Bal du 14 juillet Fervaques Rue du Lieutenant Clarcke Livarot-Pays-d’Auge lundi 14 juillet 2025.

Bal du 14 juillet Fervaques

Rue du Lieutenant Clarcke Fervaques Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2025-07-14 10:30:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Les associations Tiare Aute et Plaisir de créer vous invitent au bal du 14 juillet rue du Lieutenant Clarcke à Fervaques le 14 juillet à partir de 10h30.

Au programme

10h30 Magadon

De 12h à 20h Pique-nique partagé et bal musette (ambiance festive avec DJ Pat).

Avec les Amis de l’Objectif, venez immortaliser vos plus beaux sourires et moments de fête aux couleurs bleu, blanc et rouge!

Vente de glaces, bières eaux, jus de fruits et coca. Restauration sur place.

Bleu, blanc, rouge …. et paréo bienvenus.

Rue du Lieutenant Clarcke Fervaques Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 7 82 03 59 55 associationtiare@gmail.com

English : Bal du 14 juillet Fervaques

The Tiare Aute and Plaisir de créer associations invite you to the July 14 ball on rue du Lieutenant Clarcke in Fervaques on July 14, starting at 10:30 am.

Program:

10:30 am: Magadon

12pm to 8pm: shared picnic and musette ball (festive atmosphere with DJ Pat).

With Les Amis de l’Objectif, come and immortalize your most beautiful smiles and festive moments in the colors of blue, white and red!

Ice creams, beer, water, fruit juices and Coke on sale. Catering on site.

Blue, white, red?. and pareo welcome.

German : Bal du 14 juillet Fervaques

Die Vereine Tiare Aute und Plaisir de créer laden Sie am 14. Juli ab 10:30 Uhr zum Ball des 14. Juli in der Rue du Lieutenant Clarcke in Fervaques ein.

Auf dem Programm stehen:

10.30 Uhr: Magadon

Von 12 Uhr bis 20 Uhr: Gemeinsames Picknick und Musette-Ball (festliche Stimmung mit DJ Pat).

Mit den Freunden des Objektivs können Sie Ihr schönstes Lächeln und Ihre festlichen Momente in den Farben Blau, Weiß und Rot festhalten!

Verkauf von Eis, Bier, Wasser, Fruchtsäften und Cola. Verpflegung vor Ort.

Blau, weiß, rot ? und Pareo sind willkommen.

Italiano :

Le associazioni Tiare Aute e Plaisir de créer vi invitano al ballo del 14 luglio in rue du Lieutenant Clarcke a Fervaques il 14 luglio dalle 10.30.

Il programma:

10.30: Magadon

Dalle 12.00 alle 20.00: picnic condiviso e ballo della musette (atmosfera di festa con DJ Pat).

Con gli Amis de l’Objectif, venite a immortalare i vostri migliori sorrisi e momenti di festa con i colori blu, bianco e rosso!

Gelati, birra, acqua, succhi di frutta e coca cola in vendita. Catering in loco.

Blu, bianco, rosso e pareo sono i benvenuti.

Espanol :

Las asociaciones Tiare Aute y Plaisir de créer le invitan al baile del 14 de julio en la rue du Lieutenant Clarcke, en Fervaques, el 14 de julio a partir de las 10.30 h.

En el programa

10.30 h: Magadon

De 12.00 a 20.00 h: picnic compartido y baile de musette (ambiente festivo con DJ Pat).

Con los Amis de l’Objectif, ¡venga a inmortalizar sus mejores sonrisas y momentos festivos con los colores azul, blanco y rojo!

Venta de helados, cerveza, agua, zumos de fruta y coca-cola. Catering in situ.

Azul, blanco, rojo… y pareos bienvenidos.

