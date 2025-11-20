Bal du Beaujolais Souillac

Bal du Beaujolais

rue du Maquis Souillac Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-11-20 14:00:00

fin : 2025-11-20 20:00:00

2025-11-20

Un après-midi placé sous le signe de la convivialité et de la musique.

L’orchestre Tony Bram’s VIP, mené par le célèbre trompettiste Tony Bram’s, fera danser le public au rythme du musette et de la variété.

Les participants auront également le plaisir de déguster les vins primeurs, notamment le Beaujolais Nouveau et le Gaillac, accompagnés d’une assiette gourmande concoctée par Presta Service.

Ambiance assurée avec les accordéonistes Sylvie Nauges, Cédric Bergounioux, Christophe Duvernet et Didier Malvezin

Réservation conseillée

rue du Maquis Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 37 60 61

English :

An afternoon of conviviality and music.

The Tony Bram?s VIP orchestra, led by renowned trumpeter Tony Bram?s, will have the audience dancing to the rhythms of musette and variety.

Participants will also have the pleasure of tasting wine futures, including Beaujolais Nouveau and Gaillac, accompanied by a gourmet plate concocted by Presta Service.

Live accordionists Sylvie Nauges, Cédric Bergounioux, Christophe Duvernet and Didier Malvezin will be on hand

Reservations recommended

German :

Ein Nachmittag im Zeichen der Geselligkeit und der Musik.

Das Orchester Tony Bram?s VIP, angeführt von dem berühmten Trompeter Tony Bram?s, wird das Publikum zu Musette- und Varieté-Rhythmen zum Tanzen bringen.

Die Teilnehmer werden auch das Vergnügen haben, Primeurweine wie Beaujolais Nouveau und Gaillac zu verkosten, begleitet von einem von Presta Service zusammengestellten Feinschmeckerteller.

Für Stimmung sorgen die Akkordeonisten Sylvie Nauges, Cédric Bergounioux, Christophe Duvernet und Didier Malvezin

Reservierung empfohlen

Italiano :

Un pomeriggio di musica e convivialità.

L’orchestra Tony Bram’s VIP, guidata dal famoso trombettista Tony Bram’s, farà ballare il pubblico a ritmo di musette e varietà.

I partecipanti avranno anche il piacere di degustare gli ultimi vini, tra cui Beaujolais Nouveau e Gaillac, accompagnati da un piatto gourmet preparato da Presta Service.

Non mancherà la musica dal vivo con i fisarmonicisti Sylvie Nauges, Cédric Bergounioux, Christophe Duvernet e Didier Malvezin

Prenotazione consigliata

Espanol :

Una tarde de música y convivencia.

La orquesta Tony Bram?s VIP, dirigida por el famoso trompetista Tony Bram?s, hará bailar a los asistentes a ritmo de musette y variedades.

Los asistentes también tendrán el placer de degustar los últimos vinos, entre ellos Beaujolais Nouveau y Gaillac, acompañados de un plato gourmet elaborado por Presta Service.

También habrá música en directo con los acordeonistas Sylvie Nauges, Cédric Bergounioux, Christophe Duvernet y Didier Malvezin

Se recomienda reservar

L’événement Bal du Beaujolais Souillac a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Vallée de la Dordogne