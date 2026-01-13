Bal du carnaval Place René Pourny Pontarlier

Bal du carnaval

Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 21:30:00

fin : 2026-02-21 02:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Organisé par la ville de Pontarlier.

Un bal déguisé gratuit animé par DJ Chris Toff et le groupe Les Spiders V2.

Buvette et petite restauration. .

Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal du carnaval

L’événement Bal du carnaval Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS