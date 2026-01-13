Bal du carnaval Place René Pourny Pontarlier
Bal du carnaval Place René Pourny Pontarlier samedi 21 février 2026.
Bal du carnaval
Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21 21:30:00
fin : 2026-02-21 02:00:00
2026-02-21
Organisé par la ville de Pontarlier.
Un bal déguisé gratuit animé par DJ Chris Toff et le groupe Les Spiders V2.
Buvette et petite restauration. .
