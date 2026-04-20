Bal du club Usra Aubepierre-sur-Aube
Bal du club Usra Aubepierre-sur-Aube samedi 9 mai 2026.
Aubepierre-sur-Aube
Bal du club Usra
Rue du Moulin Aubepierre-sur-Aube Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Tout public
Le club USRA vous donne rendez-vous le 9 mai pour son bal ! .
Rue du Moulin Aubepierre-sur-Aube 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 35 31 35
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English :
L’événement Bal du club Usra Aubepierre-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts