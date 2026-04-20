Aubepierre-sur-Aube

Bal du club Usra

Rue du Moulin Aubepierre-sur-Aube Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Tout public

Le club USRA vous donne rendez-vous le 9 mai pour son bal ! .

Rue du Moulin Aubepierre-sur-Aube 52210 Haute-Marne Grand Est +33 6 84 35 31 35

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English :

L’événement Bal du club Usra Aubepierre-sur-Aube a été mis à jour le 2026-04-20 par Antenne des Trois Forêts