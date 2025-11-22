Bal du cochon

40 Rue de la République Saint-Bonnet-près-Riom Puy-de-Dôme

Tarif : 12 – 12 – 52 EUR

Début : 2025-11-22 21:30:00

fin : 2025-11-23 03:00:00

2025-11-22

Nous nous retrouverons samedi 22 Novembre 2025 pour le Bal du Cochon,

rendez-vous emblématique de notre saison culturelle au Gamounet !

English :

We’ll be back on Saturday, November 22, 2025 for the Bal du Cochon,

the highlight of our cultural season at Gamounet!

German :

Wir treffen uns am Samstag, dem 22. November 2025, zum Bal du Cochon (Schweineball),

ein Höhepunkt unserer kulturellen Saison im Gamounet!

Italiano :

Torneremo sabato 22 novembre 2025 per il Bal du Cochon,

l’evento clou della nostra stagione culturale a Gamounet!

Espanol :

Volveremos el sábado 22 de noviembre de 2025 para el Bal du Cochon,

el punto culminante de nuestra temporada cultural en Gamounet

L’événement Bal du cochon Saint-Bonnet-près-Riom a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic