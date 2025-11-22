Bal du cochon Saint-Bonnet-près-Riom
Bal du cochon Saint-Bonnet-près-Riom samedi 22 novembre 2025.
Bal du cochon
40 Rue de la République Saint-Bonnet-près-Riom Puy-de-Dôme
Tarif : 12 – 12 – 52 EUR
Début : 2025-11-22 21:30:00
fin : 2025-11-23 03:00:00
2025-11-22
Nous nous retrouverons samedi 22 Novembre 2025 pour le Bal du Cochon,
rendez-vous emblématique de notre saison culturelle au Gamounet !
40 Rue de la République Saint-Bonnet-près-Riom 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 63 36 75 contact@brayauds.fr
English :
We’ll be back on Saturday, November 22, 2025 for the Bal du Cochon,
the highlight of our cultural season at Gamounet!
German :
Wir treffen uns am Samstag, dem 22. November 2025, zum Bal du Cochon (Schweineball),
ein Höhepunkt unserer kulturellen Saison im Gamounet!
Italiano :
Torneremo sabato 22 novembre 2025 per il Bal du Cochon,
l’evento clou della nostra stagione culturale a Gamounet!
Espanol :
Volveremos el sábado 22 de noviembre de 2025 para el Bal du Cochon,
el punto culminante de nuestra temporada cultural en Gamounet
