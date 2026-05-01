Bal du comité concerts Beyrie-sur-Joyeuse
Bal du comité concerts Beyrie-sur-Joyeuse dimanche 24 mai 2026.
Beyrie-sur-Joyeuse
Bal du comité concerts
Beyrie-sur-Joyeuse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 22:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
On se retrouve pour le bal du comité avec le concert de Xiberoots suivi du bal animé par Begi Beltz . .
Beyrie-sur-Joyeuse 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 beyrie-sur-joyeuse.mairie@wanadoo.fr
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English : Bal du comité concerts
L’événement Bal du comité concerts Beyrie-sur-Joyeuse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque