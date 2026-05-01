Beyrie-sur-Joyeuse

Bal du comité concerts

Beyrie-sur-Joyeuse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 22:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

On se retrouve pour le bal du comité avec le concert de Xiberoots suivi du bal animé par Begi Beltz . .

Beyrie-sur-Joyeuse 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 beyrie-sur-joyeuse.mairie@wanadoo.fr

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English : Bal du comité concerts

L’événement Bal du comité concerts Beyrie-sur-Joyeuse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque