Bal du Dimanche de Bellevue Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes

Bal du Dimanche de Bellevue Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes dimanche 7 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 14:30 – 18:30

Gratuit : non 3 € (cocktail et goûter offert) Senior, Adulte

Le Bal du Dimanche de Bellevue est organisé au Centre Socio Culturel du Jamet 25 rue du Jamet à partir de 14h30.Au programme : Après-midi dansante avec Orchestre.

Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr 0240464422