Bal du dimanche, Maison de quartier Dervallières, Nantes

Bal du dimanche Dimanche 15 mars, 14h30 Maison de quartier Dervallières Loire-Atlantique

3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T14:30:00+01:00 – 2026-03-15T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T14:30:00+01:00 – 2026-03-15T18:00:00+01:00

Bal (musique années 80 / musette) avec orchestre.

Entrée, 3 € cocktail et goûter offerts.

Organisé par la Ville de Nantes et l’ACCOORD.

Maison de quartier Dervallières 5 Rue Auguste Renoir, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 46 44 22 »}]

Bal avec orchestre. Bal