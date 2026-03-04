Bal du dimanche, Maison de quartier Dervallières, Nantes
Bal du dimanche Dimanche 15 mars, 14h30 Maison de quartier Dervallières Loire-Atlantique
3 €
Début : 2026-03-15T14:30:00+01:00 – 2026-03-15T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-15T14:30:00+01:00 – 2026-03-15T18:00:00+01:00
Bal (musique années 80 / musette) avec orchestre.
Entrée, 3 € cocktail et goûter offerts.
Organisé par la Ville de Nantes et l’ACCOORD.
Maison de quartier Dervallières 5 Rue Auguste Renoir, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 46 44 22 »}]
Bal avec orchestre. Bal