Bal du dimanche Maison de quartier des Dervallières Nantes dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 14:00 – 17:30
Gratuit : non Tarif : 3€ Tout public 

Bal (musique années 80 / musette) avec l’orchestre Patrick Gerbeau. Goûter et boisson offerts. Organisé par la Ville de Nantes et l’ACCOORD.

Maison de quartier des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100
02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr