Bal du dimanche Maison de quartier des Dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 14:30 – 18:00

Gratuit : non Tarif : 3€ l’entrée Tarif : 3€ l’entrée Tout public

Bal (musique années 80 / musette) avec orchestre. Cocktail et goûter offerts. Organisé par la Ville de Nantes et l’ACCOORD.

Maison de quartier des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr



Afficher la carte du lieu Maison de quartier des Dervallières et trouvez le meilleur itinéraire

