Bal du dimanche Maison de quartier des Dervallières Nantes

Bal du dimanche Maison de quartier des Dervallières

Bal du dimanche Maison de quartier des Dervallières Nantes dimanche 15 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-15 14:30 – 18:00
Gratuit : non Tarif : 3€ l’entrée Tarif : 3€ l’entrée Tout public 

Bal (musique années 80 / musette) avec orchestre. Cocktail et goûter offerts. Organisé par la Ville de Nantes et l’ACCOORD.

Maison de quartier des Dervallières Dervallières – Zola Nantes 44100
02 40 46 02 17 https://www.accoord.fr/nc_centre/m-q-des-dervallieres/ dervallieres@accoord.fr


Afficher la carte du lieu Maison de quartier des Dervallières et trouvez le meilleur itinéraire