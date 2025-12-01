Bal du FCLA

Place de la mairie Gilley Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 23:00:00

fin : 2026-01-01 05:00:00

Date(s) :

2025-12-31

A partir de 23h.

Organisé par le Football Club de Lièvremont Arçon.

Bal du Nouvel An avec Aciiks et DJ Morgan.

10€ l’entrée.

Renseignements auprès des membres du club de foot. .

Place de la mairie Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 07 38

English : Bal du FCLA

L’événement Bal du FCLA Gilley a été mis à jour le 2025-12-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS