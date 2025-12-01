Bal du FCLA Gilley
Bal du FCLA Gilley mercredi 31 décembre 2025.
Place de la mairie Gilley Doubs
Tarif : 10 EUR
Début : 2025-12-31 23:00:00
fin : 2026-01-01 05:00:00
2025-12-31
A partir de 23h.
Organisé par le Football Club de Lièvremont Arçon.
Bal du Nouvel An avec Aciiks et DJ Morgan.
10€ l’entrée.
Renseignements auprès des membres du club de foot. .
Place de la mairie Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 07 38
