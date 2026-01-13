Bal du foot Gymnase La Lionchère Tence

Bal du foot Gymnase La Lionchère Tence samedi 7 février 2026.

Bal du foot

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 22:00:00
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Haut-Lignon Foot organise son bal d’hiver !
  .

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 62 15 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Haut-Lignon Foot organizes its winter ball!

L’événement Bal du foot Tence a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon