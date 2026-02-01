Bal du Foot Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Bal du Foot

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

incluant une boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Suite au succès de la première édition, l’USSL et ses équipes vous concoctent la version 2026 du bal du foot ! Ouvert à toutes et à tous ! Une soirée animée par Ben Événementiel et conduite par les bénévoles et licenciés pour réchauffer ce début d’année.

English :

Following the success of the first edition, the USSL and its teams are preparing the 2026 version of the Football Ball! Open to all! An evening hosted by Ben Événementiel and led by volunteers and licensees to warm up the new year.

