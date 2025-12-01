Bal du gui CENTRE DES CONGRES Épinal

Bal du gui

CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de St Dié Épinal Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Soirée du Nouvel an avec orchestre organisée par la société des fêtes d’Épinal.

Réservation au auprès Alain Germain.

A partir de 20h accueil des invités, apéritif à 20h30 et à 21 début du repas.

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.Tout public

CENTRE DES CONGRES 7 Avenue de St Dié Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 36 53 27 01 societedesfetesdepinal@sfr.fr

English :

New Year’s Eve party with orchestra organized by Épinal’s festival society.

Reservations to Alain Germain.

Guests welcome at 8pm, aperitif at 8:30pm and dinner at 9pm.

Access adapted for people with reduced mobility.

German :

Neujahrsabend mit Orchester, organisiert von der Société des Fêtes d’Épinal.

Reservierung unter bei Alain Germain.

Ab 20 Uhr Empfang der Gäste, Aperitif um 20:30 Uhr und um 21 Uhr Beginn des Essens.

Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Italiano :

Festa di Capodanno con orchestra organizzata dalla società dei festival di Épinal.

Le prenotazioni possono essere effettuate presso Alain Germain.

Gli ospiti saranno accolti alle 20.00, seguiti da un aperitivo alle 20.30 e dall’inizio del pasto alle 21.00.

Accesso adattato alle persone a mobilità ridotta.

Espanol :

Fiesta de Nochevieja con orquesta organizada por la sociedad de fiestas de Épinal.

Las reservas pueden hacerse con Alain Germain.

Los invitados serán recibidos a las 20.00 h., seguidos de un aperitivo a las 20.30 h. y el comienzo de la cena a las 21.00 h.

Acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

