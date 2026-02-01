Bal du Mardi-Gras Mittlach

Bal du Mardi-Gras

Bal de Mardi Gras à Mittlach — une soirée haute en couleurs à ne pas manquer !

À l’occasion de Mardi Gras, l’association Les Jonquilles vous invite à une soirée festive à Mittlach, conviviale et pleine de bonne humeur lors de son traditionnel bal de carnaval. Costumes, musique et rires seront au rendez-vous pour faire la fête ensemble dans une ambiance chaleureuse et déjantée comme on les aime.

La soirée sera animée par Christophe OLES, qui saura faire vibrer la piste de danse et entraîner petits et grands jusqu’au bout de la nuit. Temps fort de l’événement l’élection de Miss Carnaval, un moment attendu, festif et plein de surprises, où créativité, originalité et esprit carnaval seront à l’honneur.

Que vous veniez déguisé, maquillé ou simplement pour profiter de l’ambiance, le Bal de Mardi Gras à Mittlach promet une soirée inoubliable, placée sous le signe de la fête, du partage et de la bonne humeur.

2 place de la salle des Fêtes Mittlach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 79 95 00 50

English :

The Mardi Gras Ball in Mittlach promises an unforgettable evening of festivities, sharing and fun. Get out your best costumes and come celebrate Mardi Gras in style!

