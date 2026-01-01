Bal du Moulin Salle des Fêtes La Nocle-Maulaix
Bal du Moulin Salle des Fêtes La Nocle-Maulaix samedi 31 janvier 2026.
Bal du Moulin
Salle des Fêtes Le Bourg La Nocle-Maulaix Nièvre
Début : 2026-01-31 22:30:00
fin : 2026-01-31 23:59:00
2026-01-31
Le Moulin du Marnant organise le Bal du Moulin à la salle des fêtes de La Nocle-Maulaix le samedi 31 janvier 2026 à partir de 22h30. Soirée animée par Event Animation. Tarif 8€. Contact 06 10 45 96 01 .
Salle des Fêtes Le Bourg La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 45 96 01
