Bal du Moulin Salle des Fêtes La Nocle-Maulaix

Bal du Moulin

Salle des Fêtes Le Bourg La Nocle-Maulaix Nièvre

Le Moulin du Marnant organise le Bal du Moulin à la salle des fêtes de La Nocle-Maulaix le samedi 31 janvier 2026 à partir de 22h30. Soirée animée par Event Animation. Tarif 8€. Contact 06 10 45 96 01 .

Salle des Fêtes Le Bourg La Nocle-Maulaix 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 45 96 01

English : Bal du Moulin

