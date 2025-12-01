Bal du nouvel an 2026! Place de l’Omnibus Les Rousses

Bal du nouvel an 2026!

Place de l’Omnibus Omnibus Les Rousses Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 21:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Bal du 31 buvette et petite restauration thème Strass et paillettes.

Entrée gratuite jusqu’à 23h entrée à 10€ après 23h

Animation proposée par l’association Mont’O’Rousses. .

Place de l’Omnibus Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté montorousses@gmail.com

