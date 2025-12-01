Bal du nouvel an 2026! Place de l’Omnibus Les Rousses
mercredi 31 décembre 2025.
Place de l’Omnibus Omnibus Les Rousses Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-12-31 21:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Bal du 31 buvette et petite restauration thème Strass et paillettes.
Entrée gratuite jusqu’à 23h entrée à 10€ après 23h
Animation proposée par l’association Mont’O’Rousses. .
Place de l’Omnibus Omnibus Les Rousses 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté montorousses@gmail.com
