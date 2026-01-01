Bal du Nouvel An Grand Kursaal Besançon

Bal du Nouvel An

Grand Kursaal 2,Place du théâtre Besançon Doubs

Début : 2026-01-11 13:30:00

fin : 2026-01-11 20:00:00

2026-01-11

Pour bien démarrer l’année, le BAL DU NOUVEL AN est un bel événement pour fêter 2026 , dans une ambiance festive et une bonne humeur contagieuse !

Le talentueux orchestre Atouboudchan, composé de 6 musiciens -chanteurs, vous embarquera sur la piste de danse du Kursaal, avec son univers de chansons françaises, dans un esprit très festif, et sur lesquelles vous pourrez danser et chanter !

Cotillons et gâteau du Nouvel An viendront également agrémenter la fête !

Le répertoire fait cohabiter Nino Ferrer et Dalida, danser Joe Dassin avec Catherine Ringer, valser Aznavour tout contre France Gall.

Atouboudchan ça fait valser, tanguer, guincher, swinguer, rocker, jumper, chanter, festoyer !

Atouboudchan ça ravive les souvenirs, ça touche au cœur et ça fait du bien !

Evénement organisé en soutien à l’association Ptits bouts de ficelle .

