Bal du Nouvel An Le Liberté Rennes mercredi 31 décembre 2025.

Bal du Nouvel An Le Liberté Rennes Jeudi 1 janvier, 00h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre jusqu’à 3h (fermeture des portes)

Bal / concert gratuit qui vous fera danser sur un répertoire varié et populaire

Après les 12 coups de minuit, rendez-vous au Liberté pour enflammer la piste de danse : grand bal, concert gratuit qui vous fera danser jusqu’au petit matin sur un répertoire varié et populaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-01T05:00:00.000+01:00

https://leliberte.fr/  

Le Liberté 1, esplanade charles de gaulle rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
02 99 85 84 84