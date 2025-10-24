Bal du Nouvel An Le Liberté Rennes
Bal du Nouvel An Le Liberté Rennes mercredi 31 décembre 2025.
Bal du Nouvel An Le Liberté Rennes Jeudi 1 janvier, 00h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre jusqu’à 3h (fermeture des portes)
Bal / concert gratuit qui vous fera danser sur un répertoire varié et populaire
Après les 12 coups de minuit, rendez-vous au Liberté pour enflammer la piste de danse : grand bal, concert gratuit qui vous fera danser jusqu’au petit matin sur un répertoire varié et populaire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-01T00:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-01T05:00:00.000+01:00
1
https://leliberte.fr/
Le Liberté 1, esplanade charles de gaulle rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
02 99 85 84 84