Bal du printemps

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 37 – 37 – 76 EUR

34 euros le 28 mars et 54 euros le 29 mars par personne tout compris et à volonté. 76 euros repas du samedi soir et concert.

Début : 2026-03-28 12:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28 2026-03-29

Le Bal du Printemps vous invite à un moment festif et gourmand avec orchestre et ambiance dansante. Menu raffiné, spécialités régionales et formules tout compris à volonté une journée placée sous le signe de la convivialité et de la fête !

Parc des expositions 3 avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 11 71

Le Bal du Printemps invites you to enjoy a festive, gourmet meal with live music and dancing. A refined menu, regional specialities and all-inclusive all-you-can-eat formulas: a day dedicated to conviviality and celebration!

L’événement Bal du printemps Avermes a été mis à jour le 2026-02-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région