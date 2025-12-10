Bal du printemps Méasnes

Bal du printemps

Bal du printemps Méasnes samedi 11 avril 2026.

Bal du printemps

Salle des fêtes Méasnes Creuse

Tarif : 22 – 22 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Bal du printemps avec repas
Samedi 11 Avril
19h30
Salle des fêtes de Méasnes
22€ adultes
10€ 10 ans

–> Risbancbelle   .

Salle des fêtes Méasnes 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 31 15 95 

English :

L’événement Bal du printemps Méasnes a été mis à jour le 2025-12-08 par Portes de la Creuse en Marche