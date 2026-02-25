Bal du printemps Musiques Traditionnelles Blavozy
Bal du printemps Musiques Traditionnelles Blavozy samedi 14 mars 2026.
Bal du printemps Musiques Traditionnelles
Salle des fêtes Blavozy Haute-Loire
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Venez participer au bal des élèves du département de Musiques Traditionnelles en partenariat avec la Calendreta Velava qui proposera de quoi se désaltérer.
Salle des fêtes Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35
English :
Come and join in the Traditional Music Department students’ dance, in partnership with Calendreta Velava, who will be providing refreshments.
