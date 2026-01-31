Bal du printemps Espace Philippe-Auguste Vernon

Bal du printemps

Célébrez le retour des beaux jours en musique et en danse ! L’association Danc’Eure vous invite à son traditionnel Bal du Printemps le dimanche 15 mars 2026. Dès 14h30, venez fouler la piste de danse de la Salle Vikings à l’Espace Philippe Auguste, dans une ambiance conviviale et festive.

L’après-midi sera animé par l’Orchestre Patrice Delacour, qui vous fera danser sur des rythmes entraînants. Pour agrémenter ce moment, une pâtisserie artisanale ainsi qu’une boisson sans alcool sont incluses avec votre ticket d’entrée.

Date Dimanche 15 mars 2026 à partir de 14h30.

Lieu Salle Vikings, Espace Philippe Auguste, Rue Riquier, 27200 Vernon.

Tarifs 15 € pour les adhérents et 17 € pour les extérieurs.

Organisateur Association Danc’Eure.

Renseignements et réservations Contactez Michel au 06.23.07.95.97 ou par email à michel.travadon@orange.fr. .

