Bal du P’tit Bois au Tivoli Robert-Espagne
samedi 15 août 2026 · Robert-Espagne
Informations pratiques
Robert-Espagne
Bal du P’tit Bois au Tivoli
Rue à Longchamps Robert-Espagne Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Au programme DJ, bar, restauration et spectacle de feu.
On compte sur vous pour venir passer une belle soirée avec nous !
Entrée gratuite.
Organisé par Les Amis d’la Saulx.Tout public
0 .
Rue à Longchamps Robert-Espagne 55000 Meuse Grand Est lesamisdlasaulx@gmail.com
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English :
On the program: a DJ, a bar, food, and a fire show.
We’re counting on you to come spend a wonderful evening with us!
Free admission.
Organized by Les Amis d’la Saulx.
L’événement Bal du P’tit Bois au Tivoli Robert-Espagne a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE