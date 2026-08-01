Informations pratiques

Robert-Espagne

Bal du P’tit Bois au Tivoli

Rue à Longchamps Robert-Espagne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Au programme DJ, bar, restauration et spectacle de feu.

On compte sur vous pour venir passer une belle soirée avec nous !

Entrée gratuite.

Organisé par Les Amis d’la Saulx.Tout public

0 .

Rue à Longchamps Robert-Espagne 55000 Meuse Grand Est lesamisdlasaulx@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program: a DJ, a bar, food, and a fire show.

We’re counting on you to come spend a wonderful evening with us!

Free admission.

Organized by Les Amis d’la Saulx.

L’événement Bal du P’tit Bois au Tivoli Robert-Espagne a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE