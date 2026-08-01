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AGENDA · Robert-Espagne

Bal du P’tit Bois au Tivoli Robert-Espagne

samedi 15 août 2026 · Robert-Espagne

Bal du P’tit Bois au Tivoli Robert-Espagne

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Rue à Longchamps
Ville
55000 Robert-Espagne
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Robert-Espagne

Bal du P’tit Bois au Tivoli

Rue à Longchamps Robert-Espagne Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Au programme DJ, bar, restauration et spectacle de feu.
On compte sur vous pour venir passer une belle soirée avec nous !

Entrée gratuite.
Organisé par Les Amis d’la Saulx.Tout public
0  .

Rue à Longchamps Robert-Espagne 55000 Meuse Grand Est   lesamisdlasaulx@gmail.com

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English :

On the program: a DJ, a bar, food, and a fire show.
We’re counting on you to come spend a wonderful evening with us!

Free admission.
Organized by Les Amis d’la Saulx.

L’événement Bal du P’tit Bois au Tivoli Robert-Espagne a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE