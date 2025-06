BAL DU QUARTIER CENTRE association la Tour d’Auvergne Rennes 26 juin 2025

BAL DU QUARTIER CENTRE association la Tour d’Auvergne Rennes Jeudi 26 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

entrée libre,

Après midi dansante et conviviale dans la Cafèt de la TA suivi d’un goûter

Le temps d’un aprés-midi, dans une ambiance conviviale. Le DJ invité propose une playlist éclectique et variée pour satisfaire et motiver les danseurs et danseuses à investir la piste de danse. Rafraichissements et goûter seront de la partie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-26T17:00:00.000+02:00

1



association la Tour d’Auvergne 8, passage du Couëdic Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine