Bal du silence Musée d’arts de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 15:00 – 16:00

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur le site.Accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit) Adulte

Mathieu Simonet, en résidence au musée le temps de l’exposition Sous la pluie. Peindre, vivre et rêver, donnait le premier Bal du Silence, il y a 10 ans à Nantes. Pour cet anniversaire, le Bal s’installe donc naturellement dans une salle du musée dont les œuvres joueront de leur présence silencieuse.Le dispositif est très simple : par tirage au sort, chaque participant est invité à s’asseoir en face d’un autre participant. Le binôme ainsi formé communique uniquement par écrit et en silence. Au bout de 30 minutes, une musique clôt ce Bal du silence et chacun donne voix et corps à ces conversations écrites.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/choix-themes?famillesParentes=2223452636020400093