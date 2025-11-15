Bal du St-Affrique Handball Saint-Affrique

Bal du St-Affrique Handball

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le Saint-Affrique Handball a le plaisir de vous inviter à son traditionnel bal !

Venez partager un moment festif et dansant, sous le signe des paillettes et de la bonne humeur

Cette année encore, le Saint-Affrique Handball vous convie à son bal !

Sortez les paillettes et venez enflammer le dancefloor !

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 45 27

English :

Saint-Affrique Handball is delighted to invite you to its traditional ball!

Come and share a festive moment of dancing, glitter and good humor!

German :

Saint-Affrique Handball freut sich, Sie zu seinem traditionellen Ball einladen zu können!

Kommen Sie und teilen Sie einen festlichen Moment und tanzen Sie im Zeichen von Glitzer und guter Laune

Italiano :

La Pallamano Saint-Affrique è lieta di invitarvi al suo tradizionale ballo!

Venite a condividere un momento di festa all’insegna della danza, dei lustrini e del buon umore!

Espanol :

El Balonmano Saint-Affrique tiene el placer de invitarle a su tradicional baile

¡Venga a compartir un momento festivo de baile, brillo y buen humor!

