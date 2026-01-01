Bal écossais et musique celtique Gilles Robel et le duo Mc Iver et Saunière

Salle des fêtes Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Plongez dans l’ambiance des Highlands lors d’un bal écossais animé par Gilles Robel, maître de danse passionné, accompagné en musique par le duo McIver et Saunière dont l’énergie et la virtuosité font vibrer les plus belles mélodies traditionnelles

Née il y a plusieurs siècles, la danse écossaise servait autrefois aux guerriers pour mesurer leur agilité, leur force et leur endurance. Interdite en 1746, elle renaît au XIXème siècle grâce à la reine Victoria, séduite par la culture écossaise.

Aujourd’hui, cette tradition retrouve sa vitalité à travers un moment festif et convivial où chacun est invité à entrer dans la danse !

Organisé par le comité de jumelage Aubigny-Haddington. 12 .

Salle des fêtes Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 87 30 09 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the atmosphere of the Highlands during a Scottish ball hosted by Gilles Robel, a passionate dance master, accompanied by the music of the duo McIver and Saunière, whose energy and virtuosity bring the most beautiful traditional melodies to life

L’événement Bal écossais et musique celtique Gilles Robel et le duo Mc Iver et Saunière Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-01-12 par OT SAULDRE ET SOLOGNE