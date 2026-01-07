Bal électro chemin de la Vieille Forme Rochefort

Bal électro chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 14 février 2026.

Bal électro

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14 23:30:00

Date(s) :
2026-02-14

Avec Mélisande.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   leclos@mailo.com

English : Electro Ball

With Mélisande.

L’événement Bal électro Rochefort a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan