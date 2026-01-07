Bal électro chemin de la Vieille Forme Rochefort
Bal électro chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 14 février 2026.
Bal électro
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14 23:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Avec Mélisande.
.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Electro Ball
With Mélisande.
L’événement Bal électro Rochefort a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan