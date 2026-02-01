Bal électro trad chemin de la Vieille Forme Rochefort
Bal électro trad chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 14 février 2026.
Bal électro trad
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:30:00
fin : 2026-02-14 23:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Inizi organise le KLEUB FOLK, un bal folk électro.
.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trad electro ball
[AUTO]Inizi organizes the KLEUB FOLK, an electro folk ball.
L’événement Bal électro trad Rochefort a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan