Bal en plein Air | Landos Landos

Bal en plein Air | Landos Landos samedi 12 juillet 2025.

Bal en plein Air | Landos

Proche Gymnase Landos Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

En prévente 8€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Pour débuter l’été, rendez-vous à Landos ! Ambiance garantie pour cette soirée animée par DJ K-LOU venu spécialement d’Aix en Provence !

Préventes sur Helloasso https://www.helloasso.com/…/grand-bal-exterieur-landos

.

Proche Gymnase Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Kick off the summer in Landos! DJ K-LOU from Aix-en-Provence is guaranteed to set the mood for the evening!

Pre-sales on Helloasso: https://www.helloasso.com/…/grand-bal-exterieur-landos

German :

Um den Sommer zu beginnen, treffen Sie sich in Landos! Der Abend wird von DJ K-LOU aus Aix en Provence moderiert und garantiert für gute Stimmung sorgen!

Vorverkauf auf Helloasso: https://www.helloasso.com/…/grand-bal-exterieur-landos

Italiano :

Per dare il via all’estate, recatevi al Landos! Il DJ K-LOU di Aix-en-Provence è in grado di creare l’atmosfera della serata!

Prevendite su Helloasso: https://www.helloasso.com/…/grand-bal-exterieur-landos

Espanol :

Para dar el pistoletazo de salida al verano, diríjase a Landos El DJ K-LOU de Aix-en-Provence se encargará de animar la velada

Venta anticipada en Helloasso: https://www.helloasso.com/…/grand-bal-exterieur-landos

L’événement Bal en plein Air | Landos Landos a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire