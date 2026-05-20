Navilly

Bal en plein air

2 La Place Navilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29 01:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’association Sports et Loisirs vous donne rendez-vous le samedi 29 août 2026 sur la place derrière la mairie pour une soirée festive et conviviale ! Au programme bal populaire, restauration et buvette pour passer une excellente soirée tous ensemble ! .

2 La Place Navilly 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 49 11 74 mairiedenavilly@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal en plein air

L’événement Bal en plein air Navilly a été mis à jour le 2026-05-20 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III