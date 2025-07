Bal et feu d’artifice du 14 Juillet Lens-Lestang

Bal et feu d’artifice du 14 Juillet Lens-Lestang lundi 14 juillet 2025.

Bal et feu d’artifice du 14 Juillet

Parc Municipal Lens-Lestang Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Bal des Pompiers du 14 juillet organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de la Valloire et Anime ton Lens, avec le soutien de l’Amicale des Boules et les conscrits.

.

Parc Municipal Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes animetonlens@gmail.com

English :

July 14th firemen’s ball organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers de la Valloire and Anime ton Lens, with the support of the Amicale des Boules and the conscrits.

German :

Feuerwehrball am 14. Juli, organisiert von der Amicale des Sapeurs Pompiers de la Valloire und Anime ton Lens, mit der Unterstützung der Amicale des Boules und den Wehrpflichtigen.

Italiano :

Ballo dei pompieri del 14 luglio organizzato dall’Amicale des Sapeurs Pompiers de la Valloire e dall’Anime ton Lens, con il sostegno dell’Amicale des Boules e dei conscrits.

Espanol :

Baile de bomberos el 14 de julio organizado por la Amicale des Sapeurs Pompiers de la Valloire y Anime ton Lens, con el apoyo de la Amicale des Boules y los conscrits.

L’événement Bal et feu d’artifice du 14 Juillet Lens-Lestang a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche