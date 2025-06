Bal et feu d’artifice du 14 juillet Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie 14 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Atlantiques

Rue de la Poste Parc Bourdeu Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-07-14 21:00:00

2025-07-14 23:30:00

2025-07-14

L’orchestre ARPEGE se produira pour le bal du 14 juillet. Tabatha et Ophélie au chant vous enflammeront sur un répertoire variétés et rock accompagnées de leurs 5 musiciens-chanteurs, et les 2 danseuses

de l’orchestre Laulée, championne de France 2025 de twerk, fera une démo de twerk après le feu d’artifice suivie d’une performance flamenco par Albane.

21h Bal avec l’Orchestre Arpège

23h Feu d’Artifice

23h30 Reprise du Bal jusqu’à 1h30 .

Rue de la Poste Parc Bourdeu

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99

