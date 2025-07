Bal et feu d’artifice Huningue

Bal et feu d’artifice Huningue dimanche 13 juillet 2025.

Bal et feu d’artifice

rue des floralies Huningue Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-07-13 18:00:00

2025-07-13

À partir de 18 h et jusqu’à 1 h du matin, de nombreuses guinguettes proposent restauration et boissons.

Dès 18 h, profitez des guinguettes, dansez au son du groupe Zoom et de ses 5 musiciens chanteurs de pop rock cover Band dès 20 h, puis émerveillez-vous devant le feu d’artifice magique à 23 h pour une soirée inoubliable jusqu’à 1 h du matin ! Les guinguettes huninguoises donnent à la Fête nationale une ambiance toujours aussi conviviale AJC Huningue (Nouveauté 2025) / Association des commerçants les Enseignes de Huningue / Plongée des 3 Frontières / Cultu’Rock / Association Sportive Huningue 1919 / Judo club Kano / Étoile verte / AIFM. .

rue des floralies Huningue 68330 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 57 59 accueil.pev@ville-huningue.fr

English :

From 6 p.m. to 1 a.m., numerous guinguettes offer food and drink.

German :

Ab 18 Uhr und bis 1 Uhr morgens bieten zahlreiche Guinguettes Speisen und Getränke an.

Italiano :

Dalle 18.00 all’1.00, alcune guinguettes offrono cibo e bevande.

Espanol :

Desde las 6 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, varias guinguettes ofrecen comida y bebida.

