Bal et feu d’artifice Lauzerte

Bal et feu d’artifice Lauzerte dimanche 13 juillet 2025.

Bal et feu d’artifice

Faubourg d’Auriac Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 19:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Le bal et le feu d’artifice pour fêter la Fête Nationale se dérouleront le dimanche 13 juillet au Faubourg d’Auriac de Lauzerte.

.

Faubourg d’Auriac Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

English :

The ball and fireworks to celebrate the Fête Nationale will take place on Sunday July 13 at Lauzerte’s Faubourg d’Auriac.

German :

Der Ball und das Feuerwerk zur Feier des Nationalfeiertags finden am Sonntag, den 13. Juli im Faubourg d’Auriac in Lauzerte statt.

Italiano :

Il ballo e i fuochi d’artificio per celebrare la Fête Nationale si terranno domenica 13 luglio nel Faubourg d’Auriac di Lauzerte.

Espanol :

El baile y los fuegos artificiales para celebrar la Fiesta Nacional tendrán lugar el domingo 13 de julio en el Faubourg d’Auriac de Lauzerte.

L’événement Bal et feu d’artifice Lauzerte a été mis à jour le 2025-05-14 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy