Bal et feu d’artifice Réding
samedi 8 août 2026 · Réding
Informations pratiques
Réding
Bal et feu d’artifice
rue des Sports Stade municipal Réding Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
Bal populaire avec le groupe Anyway et feu d’artifice tiré du stade municipal ! Pizza-flamms, petite restauration et buvette sur place. L’entrée est gratuite.Tout public
0 .
rue des Sports Stade municipal Réding 57445 Moselle Grand Est +33 3 87 25 75 60
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English :
A community dance featuring the band Anyway, with fireworks launched from the municipal stadium! Flammkuchen, light snacks, and a refreshment stand available on site. Admission is free.
L’événement Bal et feu d’artifice Réding a été mis à jour le 2026-07-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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