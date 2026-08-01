Informations pratiques

Réding

Bal et feu d’artifice

rue des Sports Stade municipal Réding Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 23:59:00

Date(s) :

2026-08-08

Bal populaire avec le groupe Anyway et feu d’artifice tiré du stade municipal ! Pizza-flamms, petite restauration et buvette sur place. L’entrée est gratuite.Tout public

0 .

rue des Sports Stade municipal Réding 57445 Moselle Grand Est +33 3 87 25 75 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A community dance featuring the band Anyway, with fireworks launched from the municipal stadium! Flammkuchen, light snacks, and a refreshment stand available on site. Admission is free.

L’événement Bal et feu d’artifice Réding a été mis à jour le 2026-07-29 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD