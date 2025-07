Bal et feu d’artifice stade de la rivère d’AY Sarras

Bal et feu d’artifice stade de la rivère d’AY Sarras dimanche 13 juillet 2025.

Bal et feu d’artifice

stade de la rivère d’AY Rue du champ de l’Homme Sarras Ardèche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-07-13 02:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Bal populaire à partir de 20H30 et feu d’artifice à partir de 22h30. Animé par Bomba animation, buvette et petite restauration, service assuré de sécurité pour le bien de tous!

.

stade de la rivère d’AY Rue du champ de l’Homme Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes cdf.sarras07@gmail.com

English :

Popular ball from 8:30 p.m. and fireworks from 10:30 p.m. Entertainment by Bomba animation, refreshments and snacks, security service for everyone’s safety!

German :

Volkstanz ab 20.30 Uhr und Feuerwerk ab 22.30 Uhr. Animation durch Bomba Animation, Getränke und kleine Snacks, Sicherheitsdienst für alle!

Italiano :

Danze popolari dalle 20.30 e fuochi d’artificio dalle 22.30. Intrattenimento a cura dell’animazione Bomba, rinfreschi e spuntini, servizio di sicurezza per la sicurezza di tutti!

Espanol :

Baile popular a partir de las 20.30 h y fuegos artificiales a partir de las 22.30 h. Animación a cargo de Bomba, refrescos y aperitivos, ¡servicio de seguridad para todos!

L’événement Bal et feu d’artifice Sarras a été mis à jour le 2025-07-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche