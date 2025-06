Bal et feu d’artifice Villers-sur-Mer 14 août 2025 21:00

Calvados

Bal et feu d’artifice Place de la mairie et plage Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 21:00:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

La soirée débutera à 21h par un bal en plein air, réunissant habitants et vacanciers autour de musiques entraînantes dans une ambiance conviviale, sur la place de la mairie.

Puis une féerie de couleurs illuminera le ciel de Villers-sur-Mer à la nuit tombée, vers 23h sur la plage, devant l’amphithéâtre Perdrisot.

Place de la mairie et plage

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

English : Bal et feu d’artifice

This year, the fireworks of July 14 is shifted to July 22 because of unfavorable tides.

A feast of colors on the beach in front of the Casino

Young and old will be able to marvel.

German : Bal et feu d’artifice

Der Abend beginnt um 21 Uhr mit einem Open-Air-Ball, der Einheimische und Urlauber bei mitreißender Musik in einer geselligen Atmosphäre auf dem Rathausplatz zusammenbringt.

Anschließend wird ein Farbenzauber den Himmel über Villers-sur-Mer bei Einbruch der Dunkelheit gegen 23 Uhr am Strand vor dem Amphitheater Perdrisot erleuchten.

Italiano :

La serata inizia alle 21.00 con un ballo all’aperto in Place de la Mairie, che riunisce residenti e villeggianti per godere di musica vivace in un’atmosfera conviviale.

In seguito, uno spettacolare spettacolo di colori illuminerà il cielo di Villers-sur-Mer al calar del sole, intorno alle 23, sulla spiaggia di fronte all’anfiteatro Perdrisot.

Espanol :

La velada comienza a las 21:00 horas con una verbena en la plaza de la Mairie, que reúne a residentes y veraneantes para disfrutar de una música animada en un ambiente cordial.

Al caer la noche, un espectacular despliegue de colores iluminará el cielo de Villers-sur-Mer, hacia las 23:00 horas, en la playa, frente al anfiteatro Perdrisot.

L’événement Bal et feu d’artifice Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-23 par OT SPL Deauville