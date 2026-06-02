Villers-sur-Mer

Bal et feu d’artifice

Place de la Mairie Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Villers-sur-Mer propose un bal avec le groupe de musique Free deepers sur la place de la Mairie à partir de 21h, puis un feu d’artifice à 23h sur la plage (devant l’amphithéâtre Perdrisot).

Villers-sur-Mer propose un bal avec le groupe de musique Free deepers sur la place de la Mairie à partir de 21h, puis un feu d’artifice à 23h sur la plage (devant l’amphithéâtre Perdrisot).

Free deepers, ce sont sept musiciens expérimentés aux côtés d’une chanteuse débordante d’énergie, une section cuivre qui insuffle une dynamique contagieuse, et les plus grands classiques du disco en live ! .

Place de la Mairie Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Bal et feu d’artifice

Villers-sur-Mer is offering a ball with the Free Deepers music group in the Place de la Mairie from 9pm, followed by fireworks at 11pm on the beach (in front of the Perdrisot amphitheatre).

L’événement Bal et feu d’artifice Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-02 par OT SPL Deauville