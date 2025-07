BAL ET FEUX D’ARTIFICE Les Angles

BAL ET FEUX D’ARTIFICE Les Angles vendredi 15 août 2025.

BAL ET FEUX D’ARTIFICE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-08-15 20:30:00

fin : 2025-08-15 00:30:00

Date(s) :

2025-08-15

Le Mercat d’Aqui se clôturera par le Bal avec le groupe Al Chemist à 20h30, ainsi que le Chapiteau bas de station Feu d’artifice tirés du Bas de station….

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

English :

The Mercat d’Aqui closes with a Ball featuring the group Al Chemist at 8:30 p.m., and the Chapiteau bas de station fireworks display….

German :

Der Mercat d’Aqui endet mit dem Ball mit der Gruppe Al Chemist um 20:30 Uhr, sowie dem Chapiteau bas de station Feuerwerk tirés du Bas de station….

Italiano :

Il Mercat d’Aqui si chiuderà con il Ballo con il gruppo Al Chemist alle 20.30, e lo Chapiteau bas de station fireworks….

Espanol :

El Mercat d’Aqui se cerrará con el Baile con el grupo Al Chemist a las 20.30 h, y los fuegos artificiales Chapiteau bas de station….

L’événement BAL ET FEUX D’ARTIFICE Les Angles a été mis à jour le 2025-07-11 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION