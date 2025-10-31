Bal et repas d’Halloween Salle des fêtes Albert Champeau Champnétery
Bal et repas d’Halloween
Salle des fêtes Albert Champeau Le Bourg Champnétery Haute-Vienne
L’APE vous invite à venir fêter Halloween lors d’un bal terrifiant avec au programme
Élection du meilleur déguisement (enfant et adulte)
Ambiance festive et effrayante
Buvette et restauration sur place
Venez nombreux partager ce moment convivial en famille et entre amis !
N’oubliez pas vos costumes… les monstres, sorcières et citrouilles vous attendent .
Salle des fêtes Albert Champeau Le Bourg Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 95 03 31 ile.aux.enfants87@gmail.com
