Bal et repas d’Halloween Salle des fêtes Albert Champeau Champnétery

Bal et repas d’Halloween

Salle des fêtes Albert Champeau Le Bourg Champnétery Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

L’APE vous invite à venir fêter Halloween lors d’un bal terrifiant avec au programme

Élection du meilleur déguisement (enfant et adulte)

Ambiance festive et effrayante

Buvette et restauration sur place

Venez nombreux partager ce moment convivial en famille et entre amis !

N’oubliez pas vos costumes… les monstres, sorcières et citrouilles vous attendent .

Salle des fêtes Albert Champeau Le Bourg Champnétery 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 95 03 31 ile.aux.enfants87@gmail.com

