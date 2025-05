Bal fest’ – Fest Noz – Bal Folk à la Grande Frinière – La Grande Frinière Cesson-Sévigné, 17 mai 2025, Cesson-Sévigné.

Bal fest’ – Fest Noz – Bal Folk à la Grande Frinière La Grande Frinière Cesson-Sévigné Samedi 17 mai, 14h30 Tarif : 10 euros; tarif réduit (enfants de moins de 12 ans, personnes en situation de handicap et un.e accompagnateur.rice) : 5 euros; Tarif Carte Sortir ! : 2,50 euros.

Venez vivre un bal où bal trad et bal folk dialoguent ensemble autour d’une programmation fil rouge étonnante. Fêtons la Bretagne ensemble dans une ferme manoir en terre crue (parquet de bal).

La Balette Saucisse a donné carte blanche à Ivan Rajalu pour penser une programmation fil rouge autour du dialogue bal trad / bal folk ! Une belle programmation qui vous attend le samedi 17 mars à la La Grande Frinière -Cesson-Sévigné (à 2 pas de Rennes), une ferme en terre crue en chantier participatif, lieu engagé dans les transitions et militant. Un parquet de bal est installé pour le confort de la danse.

Les festivités auront lieu dans ce cadre exceptionnel et hors du temps : un corps de ferme-manoir en bauge (terre crue) partiellement encore en chantier (participatif).

Programme :

14h-16h30 stage de danses sur les évolutions des danses à la fois dans la tradition et aujourd’hui (exemple de la Gavotte de l’Aven, de l’endro, cercle circassien, mazurka…).

17H-18H30 – table ronde : « Trad, néo, populaire, moderne… Comment faire vivre le bal issu des traditions orales aujourd’hui ? » : les artistes de la programmation nous parlent de leurs démarches artistiques.

18H30-19H30 – Initiation à la danse trad & folk par Amélie Dalibert

A partir de 19h45 :

Concert de musique traditionnelle progressive : Redlef

Bal 21h-01h00 :

Louise Hamon-Mérand « Trad »

Cédric Malaunais « Trad

Ivan Durêve bal folk versus bal trad

Sophie Cavez « Néo Folk »

Mamilena « Trad/Bidouillages

Gros Sabot « Électro Trad »

A partir de 14h

Exposition bilingue francais-gallo sur les pileries de place (sol en terre battue restauré durant un bal traditionnel) réalisée par l’association Tiez Breiz Maisons et Paysages de Bretagne

Buvette et restauration sur place

La Grande Frinière – 7 la Frinière – Cesson-Sévigné (35)

Plein tarif : 10 euros

Tarif réduit : 5 euros

Carte sortir ! : 2.50 euros

Accessibilité et stationnement :

* Parking pour les personnes à mobilité réduite : Bagad de Cesson-Sévigné, (un grand merci à eux.elles) : 5 la Frinière.

* Parking : Village des collectivités à Thorigné-Fouillard

* Bus Star arrêt Village des collectivités : ligne 64

* Métro : ligne B arrêt Via Silva puis 25 min de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T23:59:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/balette-saucisse/evenements/bal-fest-fete-de-la-bretagne

La Grande Frinière 7 la Frinière 35510 Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine