Bal FLOK avec le groupe Accord à Quatre Benet

Bal FLOK avec le groupe Accord à Quatre

Salle de la grande halle Benet Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 18:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Venez danser sur les rythmes de la musique traditionnelle aux sons de l’accordéon, de la flûte et du hautbois.

Energie et bonne humeur assurée !

Buvette et pâtisseries en vente sur place

ENTREE 10€

organisé par l’Orchestre Notes à Benet .

Salle de la grande halle Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 34 35 65 10 ecole.musique@cc-vsa.com

English :

Come and dance to the rhythms of traditional music on accordion, flute and oboe.

