Bal FLOK avec le groupe Accord à Quatre Benet

Bal FLOK avec le groupe Accord à Quatre
Salle de la grande halle Benet Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-08 14:30:00
fin : 2026-02-08 18:30:00
2026-02-08
Venez danser sur les rythmes de la musique traditionnelle aux sons de l’accordéon, de la flûte et du hautbois.
Energie et bonne humeur assurée !
Buvette et pâtisseries en vente sur place
ENTREE 10€
organisé par l’Orchestre Notes à Benet .
Salle de la grande halle Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 34 35 65 10 ecole.musique@cc-vsa.com
English :
Come and dance to the rhythms of traditional music on accordion, flute and oboe.
