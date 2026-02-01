Bal Fluo Salle Gabriel Peronnet Le Vernet
Bal Fluo Salle Gabriel Peronnet Le Vernet samedi 7 février 2026.
Bal Fluo
Salle Gabriel Peronnet 25 rue des Grands Champs Le Vernet Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-07 23:00:00
fin : 2026-02-07 03:00:00
2026-02-07
Bal Fluo, animé par DJ SET
Salle Gabriel Peronnet 25 rue des Grands Champs Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 71 07 03
English :
Fluo Ball, with DJ SET
