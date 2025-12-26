Bal Folk à Aiffres, Aiffres

Bal Folk à Aiffres

L’association Ajamé organise un bal folk animé par VIR’AVOINE le dimanche 11 janvier 2026, à partir de 15h, à l’Espace Jean-Vilar.

Espace Jean-Vilar

11 janvier 2026 15h

Entrée 8€ (boissons et pâtisseries incluses) .

Rue de la Baraudrie Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 61 86 27

