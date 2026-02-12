Bal folk à Coulon

31 Rue Gabriel Auchier Coulon Deux-Sèvres

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Bal folk pour soutenir l’éducation des femmes du Togo.

Animation assurée par les musiciens Les VIR’ounoux dau bief .

Prix 7€ (une boisson offerte) gratuit pour les moins de 16 ans.

La recette aidera le CAJCA à financer 14 cours d’alphabétisation bénéficiant principalement aux femmes, la plupart n’ayant pas été scolarisées.. .

31 Rue Gabriel Auchier Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 49 59 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal folk à Coulon

L’événement Bal folk à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Niort Marais Poitevin