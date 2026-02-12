Bal folk à Coulon Coulon
Bal folk à Coulon Coulon dimanche 1 mars 2026.
Bal folk à Coulon
31 Rue Gabriel Auchier Coulon Deux-Sèvres
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Bal folk pour soutenir l’éducation des femmes du Togo.
Animation assurée par les musiciens Les VIR’ounoux dau bief .
Prix 7€ (une boisson offerte) gratuit pour les moins de 16 ans.
La recette aidera le CAJCA à financer 14 cours d’alphabétisation bénéficiant principalement aux femmes, la plupart n’ayant pas été scolarisées.. .
31 Rue Gabriel Auchier Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 49 59 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal folk à Coulon
L’événement Bal folk à Coulon Coulon a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Niort Marais Poitevin